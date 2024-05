Le grand chantier commence au RWDM après la relégation : un dirigeant limogé !

Le RWDM a vécu une saison cauchemardesque, marquée par la relégation en Challenger Pro League, seulement une saison après la montée.

C'est l'heure du grand nettoyage au RWD Molenbeek. Le club va devoir apprendre de ses erreurs et se reconstruire après un échec cuisant : la relégation.

Alors que la saison n'est pas encore finie, le club bruxellois a déjà pris une décision très importante : virer son directeur général, Gauthier Ganaye.

Le RWDM, dans son communiqué publié ce jeudi, annonce également la fin de sa collaboration avec ses responsables du recrutement, Tom Chambers et Oliver O’Connell.

"Ces décisions sont le fruit de la volonté du club et d’Eagle Football de restructurer la cellule sportive et de poser de nouvelles bases pour la saison 24-25 afin de pouvoir performer rapidement en D1B", explique le RWDM.

"De plus, la direction a rencontré tous les joueurs et les membres du staff de façon individuelle afin d’analyser les causes de la relégation et de pouvoir apprendre des erreurs commises. En collaboration avec Eagle Football, nous prendrons désormais le temps nécessaire pour tirer les bonnes conclusions et commencer au mieux à préparer la saison prochaine."

Ancien directeur général du KV Ostende entre 2020 et 2023, Gauthier Ganaye avait débarqué au RWDM en juillet dernier.