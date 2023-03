La mise au point de Didier Deschamps : "J'en ai assez de ces fausses vérités"

L'ancien président Noël Le Graët a pris la décision de prolonger le sélectionneur de l'équipe de France jusqu'en 2026 sans en informer le Comité exécutif de la Fédération Française de Football.

La durée de ce contrat a beaucoup fait parler en France, mais Didier Deschamps est sorti du silence afin d'apporter une réponse claire.

"J'en ai assez de ces fausses vérités. Je n'ai jamais eu les cartes en main. Un seul les avait, c'était le président. La décision de me prolonger était de son ressort. Comme tout entraîneur, j'étais soumis à une obligation de résultat. Si je suis toujours là, c'est parce que les objectifs ont été atteints. La durée ? Pour la première fois en dix ans, je me suis retrouvé, avant le Qatar, en fin de contrat. C'était la décision du président, pas la mienne. Croyez-moi, ce n'est pas l'idéal. Avant une grande compétition, l'incertitude qui pèse sur l'avenir du sélectionneur peut entraîner des débats extérieurs, dans les médias notamment, qui peuvent avoir un impact négatif sur le groupe. La logique aurait voulu que je parte au Qatar avec un contrat jusqu'en 2024. Il n'y aurait, dès lors, pas eu matière à discussion. J'ai signé jusqu'en juillet 2026 mais vous pensez sérieusement que je me projette si loin ? 2026 ne pourra exister qu'à travers 2024", a lâché le sélectionneur des Bleus pour le Parisien.