Liège remonte l'Olympic en 10 minutes et s'offre un succès capital

Menés contre le cours du jeu, les joueurs de Gaëtan Englebert ont fait la différence dans les 10 dernières minutes pour s'offrir un succès capital.

Rencontre déterminante ce dimanche au sommet de la Nationale 1. Solide dauphin du Patro, le RFC Liège reçoit l’Olympic Charleroi, 5e. Au rayon des compositions, Kevin Debaty n’est pas encore à 100% et laisse sa place à Antoine Lejoly. Mputu et Cavelier sont sur le banc, Mouhli et Merlen prennent place dans le onze de base.

La première vraie occasion de la partie survient peu avant le cap des 10 minutes. Jérémy Perbet se propose en déviation, Benoit Bruggeman combine puis tente sa chance, le cuir file en corner. Le même Bruggeman prend la profondeur 5 minutes plus tard après un relais de Mouhli, mais manque complètement le cadre (13e). Liège bouscule clairement l’Olympic mais ne parvient pas à faire la différence. Merlen voit l’espace devant lui, le prend et centre en direction de Bustin, dont la tête est trop enlevée (24e). A la demi-heure, Loemba récupère le ballon à l’entrée de la surface et sert Mouhli, dont l’envoi est repoussé en corner par Moriconi.

Complètement contre le cours du jeu, c’est l’Olympic qui va prendre les commandes dans cette partie. Hassaini s’offre un solo sur le côté gauche et tente sa chance depuis un angle très fermé alors que tout le monde s’attend à un centre. Lejoly est surpris, Charleroi est devant (0-1, 32e). Ce but coupe les jambes du Matricule 4, qui accumule les pertes de balle et les mauvais choix après l’ouverture du score.

Les Sang&Marine tentent par tous les moyens de revenir dans ce match. Lancé en face à face, Jérémy Perbet tente sa chance depuis l’entrée de la surface mais manque sa cible de peu (57e). Celui qui vient de fêter son 600e match est à la reprise d’un centre cinq minutes plus tard, mais manque à nouveau le cadre au grand dam des supporters locaux. Perbet, c’est encore lui qui sera à la retombée du ballon de Bruggeman 5 minutes plus tard, mais Moriconi s’emploie pour mettre le mettre en corner (69e).

C’est à dix minutes du terme que Liège va enfin relancer ce match. D’Ostilio gagne son duel sur le côté droit et centre, Maxime Cavelier trompe Moriconi et libère Rocourt (1-1, 82e). Le public local pousse, un point ne suffit pas. Sur un corner, Benoit Bruggeman est à la déviation et trompe le portier de l'Olympic. (2-1, 87e). Liège fait la différence dans les 10 dernières minutes et s'offre un succès capital en vue de la montée. Les espoirs de l'Olympic s'envolent ce dimanche.

RFC Liège : Lejoly, Bustin, Bruggeman (90e Reuten), Mouhli (65e Mputu), Mouchamps (77e Cavelier), Merlen, Nyssen, Lambot, Loemba (65e Prudhomme), Perbet (77e Panepinto), D’Ostilio

Olympic Charleroi : Moriconi, Kouri, Ocakli (78e Maisonneuve), Felix, Race Edvard, Dahmane (62e Delbergue), Massengo, Hadj-Moussa (78e Saïdane), Hassaini (78e Gaye), Penin, Ito (71e Rivollier)

Les buts : Hassaini (0-1, 32e), Cavelier (1-1, 82e), Bruggeman (2-1, 87e)