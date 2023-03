Albert Sambi Lokonga n'est plus sous les ordres de Patrick Vieira

Depuis le début de l'année civile, Crystal Palace n'a pas encore empoché le moindre succès. Les Eagles restent sur une triste série de 12 rencontres sans victoire et n'ont plus que trois petits points d'avance sur Bournemouth, premier relégable. Une situation insoutenable pour Patrick Vieira, qui vient d'être démis de ses fonctions d'entraîneur principal ce vendredi matin.

Un possible coup dur pour Albert Sambi Lokonga qui avait l'occasion d'apprendre son rôle à merveille aux côtés de l'un des meilleurs milieux de terrain de sa génération. Le médian des Diables a participé à 7 rencontres depuis son arrivée dans cette nouvelle formation londonienne.

Ce dimanche, Palace tentera de créer la surprise sur la pelouse d'un Arsenal touché par l'élimination surprise en Europa League. De quoi donner le sursaut d'orgueil nécessaire ?

Crystal Palace Football Club can confirm that Patrick Vieira has left his post as First Team Manager.#CPFC