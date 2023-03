🎥 Revivez le Clasico de Thibaut Courtois en vidéo

Le gardien du Real Madrid a eu du boulot ce dimanche lors du Clasico perdu face au FC Barcelone (2-1).

Face au grand rival barcelonais, Courtois a beau avoir réalisé plusieurs parades de grande classe, il n'a pas pu empêcher la défaite des siens.

Après avoir préservé le 1-1 jusqu'aux dernières minutes de la rencontre, il s'est incliné une seconde fois, face à Franck Kessié.

Eleven Sports, qui détient les droits de LaLiga, a publié une vidéo récapitulative du match de Courtois. On voit le gardien titulaire des Diables Rouges enchaîner les arrêts, fêter l'ouverture du score de ses couleurs, haranguer ses coéquipiers. On peut également percevoir sa déception lorsque le but d'Asensio (qui aurait pu faire 1-2 en fin de rencontre) est refusé, ainsi que lors du coup de sifflet final.