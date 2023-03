Lukaku utilisé comme monnaie d'échange par Chelsea, direction un autre club italien ?

L'attaquant prêté par Chelsea à l'Inter voit de plus en plus de rumeurs circuler autour de son avenir.

Romelu Lukaku devrait probablement retourner à Chelsea dans quelques mois. Ce dernier voudrait rester à l'Inter, mais cela semble actuellement peu envisageable au vu des dires du président intériste, Giuseppe Marotta.

Un retour à Londres est cependant loin d'être la seule piste à laquelle est lié l'avenir de Lukaku. Le Diable Rouge a en effet eté cité du côté d'Aston Villa ces dernières heures. Il pourrait aussi rester en Italie, et donc découvrir un nouveau club transalpin : l'AS Rome.

Comment ? Selon Calciomercato, l'AS Rome est confrontée à un problème avec Tammy Abraham, qui traverse une saison très moyenne (7 buts et 6 assists cette saison). De l'autre côté, Chelsea est plus que jamais à la recherche d'attaquant prolifiques et possède un droit de rachat à hauteur de 80 millions d'euros sur l'Anglais. Ainsi, Lukaku pourrait servir de monnaie d'échange. Les noms de Roberto Firmino et Wilfried Zaha sont également cités du côté de la Roma.