Raymond Domenech ne veut plus voir Will Still coacher en Ligue 1

L'ancien sélectionneur de la France est monté au créneau pour dénoncer son absence de diplômes.

Will Still est dans le collimateur de Raymond Domenech. Le président du syndicat des entraineurs, n’est pas favorable à la présence du Belge sur les bancs de Ligue 1 car il ne doit pas avoir le droit d’exercer dans le championnat français. Pour l'ancien sélectionneur des Bleus, les présences de Will Still et de Didier Digard sont du domaine de l'absurde.

"On ne peut pas mettre tout et n’importe qui. L’extrême ça sera de mettre quelqu’un qui n’a pas du tout de diplômes. Il faut mettre les amendes plus cher, comme ça les clubs ne feront pas appel à ceux qui n’ont pas de diplômes", a lâché le président de l’UNECATEF lors d’une interview à Canal+.

Aujourd’hui, le tarif est de 25000€ par match pour les techniciens non diplômés dans l’élite française. Reims et Nice n’ont aucun souci à débourser cette somme lors de chaque journée de championnat.

Will Still, qui a enchainé 19 matches sans défaite pour ses débuts en Ligue 1 avant une défaite dimanche contre l'OM, avait précisé la semaine dernière qu'il ne pouvait pas être mieux diplômé qu’il ne l’est à son âge (30 ans).