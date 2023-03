📷 Un supporter de la Lazio rend hommage à Hitler et risque gros !

Un supporter de la Lazio Rome a été identifié grâce à des caméras de surveillance affublé d'un maillot "Hitlerson - 88", une référence claire à Adolf Hitler et au numéro 88, utilisé pour évoquer métaphoriquement le "HH" (heil Hitler).

Alors que le club fait face à des poursuites suite aux champs antisémites de ses fans pendant le derby romain, ce supporter risque naturellement très, très gros...

Una curva intera che canta cori antisemiti, un “tifoso” in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla? pic.twitter.com/AL3EGejYUf