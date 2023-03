L'Algérie et ses Belgicains qualifiés pour la CAN 2023

Après leur terrible échec aux portes des qualifications de la Coupe du Monde 2022, les Fennecs veulent repartir de l'avant lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023.

Après un sans faute avec trois victoires sur trois lors des matches de qualification contre l’Ouganda (2-0), la Tanzanie (2-0) et le Niger (2-1), l'Algérie n'avait besoin ue d’un match nul pour assurer sa place à la CAN 2023 lors du match retour au Niger. C'est chose faite puisque les Fennecs ont assuré assuré la première place du groupe après leur victoire au Niger via une réalisation signée Bounedjah à la 6ème minute de jeu (1-0). Le Courtraisien Abdelkahar Kadri est monté au jeu (81e) tandis que le Carolo Adem Zorgane est resté sur le banc tout comme l'ancien brugeois Ahmed Touba.

L’Algérie sera en Côte d’Ivoire pour la CAN 2023 et Djamel Belmadi pourra continuer de travailler avec son groupe lors des deux dernières rencontres de qualification en Ouganda et contre la Tanzanie.