Qualifications CAN 2023 : Le Sénégal valide son ticket, l'Afrique du Sud de Broos se rassure, le Mali se fait surprendre

Suite des matchs de qualification pour la prochaine CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire.

Mozambique-Sénégal 0-1

Champion en titre et leader du groupe L avec trois victoires en autant de rencontres, les Lions de la Téranga se sont imposés au Mozambique. Boulaye Dia a inscrit le seul but de la rencontre, peu après le quart d’heure de jeu. Le Sénégal reste logiquement premier de son groupe et a assuré sa qualification pour la prochaine CAN.

Gambie-Mali 1-0

Avec trois victoires en autant de rencontres, le Mali s'est fait suprendre en Gambie. L'ancien Genkois Omar Colley a marqué l'unique but de la partie. Les Gambiens, 3es de cette poule à 3 points de la première position, se sont ainsi relancés.

Enfin, l’Afrique du Sud a fait le boulot au Libéria, non sans-souffrir, avec un succès 2-1. Une sacrée opération puisque les Bafana-Bafana passent désormais deuxièmes, devançant leur rival du soir, et sont donc bien positionnés pour le prochain tour.

Liberia-Afrique du Sud 1-2

