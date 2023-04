Un pas de plus vers le sacre pour le Barça

Une large victoire et trois points supplémentaires: le Barça se rapproche encore un peu plus de son 27e sacre de champion d'Espagne.

Deux semaines après avoir dominé le Real dans un Clasico décisif, le Barça a confirmé en écrasant Elche, samedi soir, en déplacement.

Un déplacement qui avait débuté à merveille pour les Catalans, qui ont ouvert via l'inévitable Lewandowski, dès la 20e minute de jeu. Mais le Barça a quand même dû attendre la seconde période pour faire le break: Ansu Fati a rassuré les siens à la 56e et l'équipe de Xavi a ensuite déroulé: Lewandowski et Ferran Torres ont ajouté deux autres buts au compteur.

Le Barça écrase Elche (0-2) et a provisoirement 15 points d'avance sur le Real, qui recevra Valladolid dimanche après-midi.