📷 Fin de match dingue entre Lille et Lorient, les Dogues sont de retour dans le top 5

Lille pensait avoir perdu 2 points après l'immense manqué de Jonathan Bamba à cinq minutes du terme. Dans le temps additionnel, Edon Zhegrova est venu offrir la cinquième place aux Dogues.

Lille a bien cru perdre deux points capitaux dans sa course à l'Europe. Contre l'étonnant Lorient, 8e de Ligue 1, les Dogues pensaient avoir fait le plus dur après l'ouverture du score de Rémy Cabella (1-0, 13e). Les joueurs de Paulo Fonseca vont ensuite se procurer incalculable d'occasions, mais le prochain but de cette partie est bien à mettre à l'actif des Merlus... à un quart d'heure du terme (1-1, 77e). 120 secondes plus tard, Lorient perd Abergel (2e jaune).

La fin de partie va ensuite connaître un scénario fou. Cinq minutes avant la fin du temps réglementaire, Jonathan Bamba manque l'immanquable depuis le petit rectangle et pense coûter deux points aux Lillois. C'était sans compter sur l'attaquant kosovar Edon Zhegrova qui, dans le temps complémentaire, inscrit deux buts salvateurs pour les Dogues, qui profitent de ce succès pour intégrer à nouveau le top 5.