🎥 Milan terrasse le futur champion, Saelemaekers inscrit le but de la soirée

Le champion en titre a donné une leçon au Napoli sur sa propre pelouse.

L'histoire semblait belle. Naples file vers le titre de champion d'Italie, alors que le Milan AC en est le tenant. Au-delà de l'affiche, ce sont deux équipes qui voulaient la victoire ce dimanche, l'une pour se rapprocher des lauriers, l'autre pour s'assurer une présence dans le top 4.

Et les Milanais ne se sont pas fait prier pour s'imposer largement sur la pelouse du Stade Maradonna. Le score est lourd : 0-4. Les buteurs sont Leao (17' et 59') et Diaz (25') et Saelemaekers (67'). Le but de ce dernier est d'ailleurs absolument superbe.

Du côté des Belges, Saelemaekers est monté à la 57ᵉ, Origi à la 71ᵉ. De Ketelaere à la 83ᵉ minute. Au classement, Le Napoli est toujours en tête, le Milan AC est 3ème.