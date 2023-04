Eden Hazard encensé par l'un de ses coéquipiers : "Il a un peu changé le rythme"

Le Belge a rejoué avec le Real Madrid en Liga pour la première fois depuis le 11 septembre 2022. Le Brainois a remplacé Karim Benzema dimanche lors de la large victoire face à Valladolid (6-0) dans le cadre de la 27e journée de LaLiga.

Eden Hazard n’avait plus foulé les pelouses de LaLiga depuis le 11 septembre et 58 minutes jouées face à Majorque et sa dernière apparition sous le maillot merengue datait du 3 janvier lors d'un match de Coupe du Roi à Cacereno (D4).

L'ancien capitaine des Diables Rouges, qui a distillé une passe décisive ce dimanche, a été encensé par David Alaba à l'issue de la rencontre. "Je l'ai trouvé très bon. Il a délivré une passe décisive et a un peu changé le rythme. Nous sommes très contents pour lui. C'est un joueur important pour nous et il essaie toujours de nous aider", a expliqué l'Autrichien au micro de DAZN après la victoire du Real Madrid sur le Real Valladolid au Santiago Bernabéu.

Il s'est aussi montré élogieux envers Karim Benzema."Benzema ne me surprend pas car je le vois travailler très dur chaque jour. C'est un joueur très spécial, un leader et notre capitaine. Je suis très content de jouer avec lui."