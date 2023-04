Arnar Vidarsson (ex-Lokeren) amer quant à son licenciement à la tête de l'Islande : "Incompréhensible"

L'ancien joueur et coach de Lokeren a été démis de ses fonctions à la tête de l'équipe nationale d'Islande, alors que son équipe venait de gagner 0-7 face au Liechtenstein en match de qualifications pour l'Euro.

Sur le plateau de la télévision flamande Extra Time, Arnar Vidarsson a d'abord plaisanté quant à son récent licenciement. "Je ne travaille plus que pour Extra Time, donc à partir de maintenant, je viendrai toutes les semaines."

L'ancien de Lokeren a ensuite jeté un regard très amer sur ce licenciement, survenu après "la plus grande victoire de tous les temps" de l'histoire de la sélection (0-7 face au Liechtenstein). "Trois jours auparavant, nous avions perdu 3-0 contre la Bosnie. Nous n'avons pas fait un bon match. Nous avons joué passivement et avec le frein à main. Mais contre le Liechtenstein, nous nous sommes bien repris."

"Je suis devenu sélectionneur national en 2021 après que l'équipe nationale ait connu une tempête", continue-t-il. "Je n'ai pas été autorisé à sélectionner six joueurs accusés d'agressions sexuelles. Mais en juin 2022, la situation s'est éclaircie et nous avons pu commencer à nous concentrer sur le football. Depuis, nous avons joué dix matches, et le match contre la Bosnie a été notre première défaite."

Vidarsson se dit donc "très amer" quant à ce licenciement, dont le timing est "incompréhensible" selon lui. "Quant à mon futur ? Je n'ai jamais rien planifié dans ma vie, surtout en tant qu'entraîneur. Je verrai bien ce qui se présentera à moi."