Le but d'Orel Mangala ne suffit pas, Leicester et ses Diables encore battus

Nos Belges n'ont pas été à la fête en ce mardi de Premier League. Orel Mangala a bien trouvé le chemin des filets, mais cela ne fut pas suffisant.

Orel Mangala, d'un enroulé du pied droit, a ouvert le score ce mardi sur la pelouse de Leeds (0-1, 12e). Un bel envol pour Nottingham Forest qui a cependant connu la défaite, après des buts de Harrison (1-1, 20e) et Sinisterra (2-1, 45+1e). Nottingham est toujours en grand danger, Leeds prend 3 points capitaux.

Leicester et ses Diables ne vont pas mieux et ont connu la défaite contre Aston Villa (1-2). Watkins a ouvert le score pour les visiteurs, Barnes a égalisé En fin de match, c'est Bertrand Traoré qui a offert la victoire aux Villains. Faes et Castagne ont disputé les 90 minutes, Praet est resté sur le banc. Tielemans est toujours blessé.

Enfin, Brighton s'est imposé à Bournemouth et confirme sa bonne position dans la course à l'Europe.

04/04/2023 20:45 Bournemouth - Brighton 0-2 04/04/2023 20:45 Leeds United - Nottingham Forest 2-1 04/04/2023 20:45 Leicester City - Aston Villa 1-2 04/04/2023 21:00 Chelsea - Liverpool 0-0