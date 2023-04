Les mots de soutien de Gianni Infantino envers Lukaku

Le Diable Rouge, cible de chants racistes et expulsé dans la foulée de sa célébration, continue de faire les gros titres. Cette fois-ci, c'est la FIFA et son président Gianni Infantino qui s'en sont mêlés.

Cible de chants racistes, Lukaku a fêté son égalisation sur penalty le doigt sur la bouche, demandant aux fans de la Juventus de se taire.

Ce nouvel épisode de racisme, qui gangrène encore toujours autant le monde du football italien et en général, n'a pas manqué de faire réagir le président de la FIFA, Gianni Infantino.

"Le football n'a pas de place pour le racisme ou toute forme de discrimination. Il est tout simplement inacceptable de voir les injures racistes proférées par les spectateurs contre l'attaquant de l'Inter Milan Romelu Lukaku", a déclaré Infantino par voie de communiqué, relayé par l'agence Belga. "La FIFA et moi sommes à ses côtés."

Infantino a ensuite regretté l'existence de ce fléau qu'est le racisme, dont "les victimes doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités". "Nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et avoir un effet dissuasif. Une fois pour toutes : Non au racisme. Non à toute forme de discrimination."