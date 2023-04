Nagelsmann a de la concurrence pour le poste d'entraîneur à Chelsea

Bruno Saltor est désormais à la tête de Chelsea après le licenciement de Graham Potter. De son côté, la direction des Blues est en train de s'activer pour trouver un nouveau T1.

Selon les informations de Fabrizio Romano, des discussions ont commencé entre Julian Nagelsmann, pressenti comme le grand favori, et Chelsea.

Cependant, deux autres noms ont fait leur apparition dans la course au poste : Luis Enrique et Ruben Amorim. Chelsea devrait donc prendre son temps pour faire le bon choix.

Approaches, contacts between Julian Nagelsmann and Chelsea have started two days ago. Discussions continue on long term project. 🔵 #CFC



Nagelsmann, 100% open to discuss about Chelsea project.



Chelsea, taking their time - Luis Enrique and Ruben Amorim also appreciated. https://t.co/3Cz34wavVl