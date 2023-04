Enfin ! Le Club de Bruges fête un retour important

Andreas Skov Olsen figure en effet dans la sélection reprise pour la rencontre de ce vendredi soir. Le Danois était absent depuis début février, des suites d'une blessure à la hanche.

Il est de retour à l'entraînement depuis la semaine dernière. Il n'avait cependant pas été inclus dans la sélection qui s'était imposée 0-3 dimanche dernier sur la pelouse de Malines.

Cette saison, Skov Olsen compte 25 matchs joués tcc, pour 9 buts et 4 assists.

A noter également les absences de Roman Yaremchuk et Denis Odoi.

Look who's back in the squad! 😍 See you tomorrow, fans. 🔵⚫ #CluSer