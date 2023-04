Le coach du Borussia Dortmund ne veut retenir que la prestation d'un seul joueur

Le Borussia Dortmund s'est incliné en quarts de finale de la Coupe d'Allemagne contre Leipzig (2-0) mercredi.

Le coach de Dortmund Edin Terzic était déçu à l'issue de la rencontre. Le technicien germano-croate ne veut retenir que la prestation de son gardien, et ses supporters. "Les seules exceptions sont Gregor Kobel et nos supporters aujourd'hui car nous n'avons collectivement pas fait un bon match. Nous pouvons remercier Gregor car il nous a permis de n'être menés que 1-0 jusqu'à la fin du match. Il nous a soutenus de la première à la dernière seconde et s'est battu pour que nous puissions encore égaliser. Il a essuyé de nombreuses critiques sur le match précédent ces derniers jours. Il a prouvé de manière impressionnante que ce qu'il s'est passé à Munich (bourde sur le but d'Upamecano) ne l'a pas influencé dans sa performance. Il est le seul que nous pouvons exempter de critiques", a lancé le coach du BvB en conférence de presse.