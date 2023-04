Alexandre Lacazette prend la parole face à ses supporters

La première période- du match entre Lyon et Rennes s'est joué dans une ambiance négative. Les supporters de Lyon ont montré leur mécontentement à la suite de l'élimination de Lyon de la Coupe de France.

L'Olympique Lyonnais relève la tête ! Après leur défaite face à Nantes en demi-finale de Coupe de France, les Gones s'imposent 3-1 à domicile face au Stade Rennais. Les hommes de Laurent Blanc avaient pourtant concédé l'ouverture du score en première période suite à une réalisation d'Amine Gouiri. Après la rencontre, Alexandre Lacazette s'est exprimé au micro de Prime Vidéo pour livrer son analyse.

"Cette victoire était importante, on savait qu’au-dessus, ils avaient fait de mauvais résultats et on est revenu à cinq points. On voulait montrer un autre visage, on avait de la déception (après Nantes) on doit lever la tête, c’est super. Les supporters ? Ils sont déçus comme nous encore plus, on remercie ceux qui sont venus, c’était important et on comprend les absents qui depuis longtemps donnent beaucoup et n'ont pas en retour, on fait notre mieux, on donne tout ce qu’on peut, aujourd’hui, ça a marché, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison."