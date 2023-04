Crystal Palace retourne Leeds et poursuit son renouveau

Depuis le départ de Patrick Vieira, Crystal Palace est sur une nouvelle dynamique. La victoire de ce dimanche à Leeds sort le club londonien des places compliquées.

Il y a une semaine, Crystal Palace a crucifié Leicester dans les dernières secondes, et ce dimanche, les Londoniens ont une nouvelle fois pris les trois points, sur la pelouse de Leeds cette fois.

Pourtant, Leeds a ouvert le score dans ce duel, via Bamford (21', 1-0). Pour le reste, Palace a largement pris le dessus. L'égalisation est tombée juste avant la pause par Guéhi, avant un festival en seconde période avec trois buts : Ayew (53') et Eze (55') ont assommé Leeds. Le quatrième but des œuvres de Odsonne Edouard met vraiment fin au suspense (65', 1-4), avant une dernière rose d'Ayew (1-5).

Au classement, avec 33 points, Crystal palace sort la tête hors de l'eau alors que Leeds n'a que 29 points et sera concerné par la relégation jusqu'à la dernière journée.