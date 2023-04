Le PSG ouvre une enquête concernant Galtier après les graves accusations à son encontre !

Christophe Galtier est dans la tourmente suite aux révélations du journaliste d'investigation Romain Molina. Le coach du PSG a été accusé de propos racistes datant de son passage à l'OGC Nice.

Christophe Galtier n'avait pas besoin de ça. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, déjà sous pression sur le plan sportif, est désormais dans la tourmente en dehors des terrains. Lors d'une émission sur Twitch, Romain Molina a révélé le contenu d'un email accusant Galtier de racisme à son époque niçoise.

Des accusations que RMC Sports a confirmées, révélant le contenu d'un mail envoyé par Fournier au responsable foot d'Ineos, Dave Brailsford. Dans ce texte, Fournier accuse Galtier d'avoir évoqué une équipe de l'OGC Nice "ne correspondant pas à la ville" car elle contiendrait "trop de Noirs et de musulmans" (sic).

L'affaire fait énormément de bruit en France, et le PSG ne peut y rester sourd. Ainsi, RMC affirme désormais via une source proche de la direction parisienne que "si Nasser Al-Khelaïfi l'avait su, jamais Galtier n'aurait pu signer au PSG". Une enquête serait désormais menée par le président parisien et son entourage.

Le Collectif Ultras Parisiens, de son côté, a déjà demandé la démission de Christophe Galtier si les accusations à son encontre étaient avérées.