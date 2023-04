Felice Mazzù au sujet de Ronny Deila : "C'est un coach qui m'inspire"

Ce vendredi soir (20h45), il y a un choc wallon au programme. Le Standard de Liège reçoit le Sporting de Charleroi lors de la 33ème journée de Jupiler Pro League.

Bataille tactique entre Ronny Deila et Felice Mazzù ce vendredi soir. Deux techniciens qui sont parvenus à inssufler un nouvel état d'esprit dans leur équipe. Le Norvégien a transformé et redressé les Rouches, à tel point qu'il a même sa chanson. Depuis que le Belge a repris en main la destinée des Zèbres, l’équipe ne cesse d'enregistrer de bons résultats et se rapproche du top 8. "Ce n'est pas évident de décrire Ronny Deila car je ne le connais que sur ce que je vois à la télé et sur la manière dont il est décrit et analysé, mais sur tout ce qui est dit, c’est un coach qui m’inspire. Peut-être qu’il me ressemble ou que je lui ressemble. Il a, en tout cas, amené quelque chose en plus au Standard", a expliqué le T1 des Zèbres en conférence de presse.

La dernière fois que Felice Mazzù a mis les pieds à Sclessin, cela avait signifié la fin de son aventure avec le Sporting d'Anderlecht. "Dans la vie, il y a des plus et il y a des moins. À cette époque-là, c’était un moins mais j’espère que demain, ce sera un plus car ça peut être le début d’une belle aventure. Le Felice Time ? Ce sont des choses que l'on ne prépare pas car il est impossible de prédire le déroulement d'une rencontre. Cela provient de la bonne mentalité et de l'envie des joueurs qui font tout pour arracher la victoire. J'essaie d'inculquer cette culture de la gagne aussi. On ne veut rien lâcher et mes joueurs sont des compétiteurs", a conclu Mazzù.