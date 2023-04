Un ancien entraîneur du PSG apporte son soutien à Christophe Galtier en pleine tourmente

Laurent Blanc s'est exprimé sur l'affaire Galtier qui éclabousse le football français. L'ancien entraîneur du PSG a défendu son "ami".

L'affaire Christophe Galtier fait couler beaucoup d'encre en France ces derniers jours. L'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain est accusé d'avoir tenu des propos racistes lors de son passage dans les vestiaires de l'OGC Nice.

Interrogé par Prime Video, Laurent Blanc a tenu à calmer le jeu : "A Paris, rien ne se fait comme ailleurs et je suis bien placé pour le savoir. C’est une mauvaise histoire. On va voir ce qui se passe".

Il a également apporté son soutien et défendu celui qu'il estime être un "ami" : "C'est un personnage que je connais depuis 40 ans. J’ai joué en équipe de France junior avec lui. Sincèrement, quand on me parle d’une personne raciste… je ne pense pas".