La bonne opération pour l'OM

L'Olympique de Marseille renoue avec la victoire et profite de la défaite de Lens pour s'installer à la deuxième place de Ligue 1.

Après la défaite de Lens à Paris samedi soir et la victoire de Monaco contre Lorient plus tôt dans la journée, l'OM devait s'imposer contre Troyes pour éloigner l'ASM et dépasser les Nordistes. Mission accomplie pour les Marseillais qui, après deux partages, ont retrouvé le chemin du succès contre Troyes.

Une rencontre qui avait démarré sur les chapeaux de roue puisque, moins de deux minutes après le coup d'envoi, Vitinha ouvrait le score sur un assist d'Alexis Sanchez. Cengiz Ünder a ensuite doublé la mise juste avant la pause et Vitinha y est allé de son doublé en seconde période pour rassurer définitivement l'OM. L'ESTAC a réduit le score, via Balde, en toute fin de match, mais ça n'a rien changé à l'issue de la rencontre.

L'OM s'impose (3-1) et récupère la deuxième place avec 64 points, soit une unité de plus que Lens et trois de plus que Monaco. Le PSG est toujours largement en tête avec 72 unités.