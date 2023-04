Le LOSC retourne Montpellier

Après avoir perdu à Angers, Lille se devait de redresser la tête à domicile dans l'optique d'accrocher la conquième place.

Et ce ne fut pas simple pour les coéquipiers de Jonathan David. Les Lillois ont dominé le début de match mais en face le gardien de Montpellier a fait des miracles. Ce qui devait arriver arriva : Sur un contre les joueurs de Der Zakarian ouvrent le score par Sylla (24', 0-1).

Après la pause, Lille va poursuivre sa domination et enfin trouver le chemin de l'égalisation via l'inévitable Jonathan David (71', 1-1). Deux minutes plus tard, Remy Cabella donne l'avantage à son club face à son club formateur (73', 2-1).

Au classement, Lille reprend donc la cinquième place devant le Stade Rennais et n'est qu'à trois points de Monaco. Si le titre semble joué, la course européenne reste haletante.