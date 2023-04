Un bastion du Real Madrid prolonge son contrat d'une saison

Le Real Madrid entre dans la partie la plus importante de sa saison. Les Madrilènes ont probablement perdu le titre en Liga mais sont toujours en bonne position pour tenter quelque chose en Ligue des Champions. Contre Chelsea, la Maison Blanche a pris une belle option sur la qualification et devrait affronter Manchester City en demi-finale.

Cependant, le Real Madrid pense déjà à la saison prochaine et viendrait de prolonger un titulaire indiscutable au milieu de terrain. Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano et du média espagnol Marca, Toni Kroos aurait prolongé son contrat d'une saison supplémentaire au Real.

Le milieu de terrain de 33 ans, dont le contrat s'arrêtait en fin de saison, sera donc là jusqu'en juin 2024.

Toni Kroos’ set to stay at Real Madrid with new deal until June 2024, here we go 🚨⚪️🇩🇪 #RealMadrid



The decision has been made, as called by @marca @jfelixdiaz.



Kroos never negotiated with any other club. Choice was between retirement or Madrid: he’s staying for one more year. pic.twitter.com/NAjBZkYhss