Une petite frayeur pour le PSG à Angers

Grâce à Kylian Mbappé, les Parisiens étaient partis pour vivre une soirée tranquille sur la pelouse de la lanterne rouge. Mais ils se sont fait peur en fin de match.

Contre des Angevins déjà quasiment condamnés à la relégation, le PSG n'avait pas le droit à l'erreur en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier ont accompli leur mission, mais ce fut plus compliqué que prévu.

Cette rencontre avait pourtant parfaitement démarré pour les Parisiens, qui ont planté deux buts dans les 26 premières minutes. Grâce à Kylian Mbappé. D'abord servi par Juan Bernat, puis par Lionel Messi, le Français a planté un doublé pour permettre à Paris de tranquillement prendre les devants.

Mais le PSG n'a pas été en mesure d'enfoncer le clou et aurait pu le payer cher. À la 87e Sada Thioub a réduit l'écart. Sans conséquence pour les Parisiens qui s'imposent par le plus petit écart et se rapprochent un peu plus d'un nouveau titre de champions de France.