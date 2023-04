Ca y est : Vincent Kompany remporte la Championship avec Burnley !

"Cela peut tomber à tout moment". Ce furent les mots de Vincent Kompany après avoir à nouveau reporté le titre, face à Rotherham le 18 avril dernier (2-2). Les Clarets étaient déjà assurés de monter en Premier League, mais il fallait, comme le disait Kompany, "terminer le travail".

Ce mardi soir, face aux Blackburn Rovers, Burnley a longtemps gambergé, sans doute suite à la hauteur de l'enjeu. La délivrance tombera enfin, à la 66e. Comme un symbole, c'est Benson qui marquera le but du titre, 8 minutes après avoir été lancé dans le match par Kompany. Les Clarets auront marqué la saison grâce à leurs Belges (et Belgicains), sur et en dehors du terrain.

Burnley tiendra son avance jusqu'à la fin du temps réglementaire. Kompany esy champion, quelle saison incroyable pour lui !

Congratulations to Burnley for doing "an Arsenal" by winning the league title at their bitter rivals. Manuel Benson's fantastic curler did the job in the Cotton Mills derby between the Clarets and Rovers #Blackburn #Burnley #BLAvBUR #Championship pic.twitter.com/Unky2BxgST