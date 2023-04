Sans Courtois, le Real se fait écraser par Girona et peut probablement dire au revoir au titre

Le Real Madrid s'est nettement incliné ce mardi soir sur la pelouse de Girona (4-2). Les Madrilènes, sauf retournement de situation surprise, ne pourront pas compter sur le titre de Liga cette saison.

Victoire obligée pour le Real ce mardi face à Girona, sous peine de prendre le risque de voir le Barça, déjà à 11 points, prendre le large en tête de la Liga.

Outre la blessure d'Hazard, le Real apprenait quelques heures avant le début de la rencontre l'absence de Courtois. Le Belge souffrait d'une gastroentérite.

Son remplaçant, Lunin, a vécu une soirée très compliquée. Dès la 12e minute, Castellanos marquait le premier but de la rencontre. L'attaquant de Girona allait être le héros du match. 12 minutes plus tard, il remettait le couvert et faisait plonger le Real, qui réagissait à la 34e via Vinicius Junior.

Mais Castellanos, le joueur prêté par le New York FC, allait à nouveau se déchaîner et marquer un hat-trick dès le retour des vestiaires. Il claquera même un quatrième but à l'heure de jeu, devenant ainsi le premier joueur depuis 1947 à marquer 4 buts face au Real. Lucas Vazquez réduira le score, pour le sport...

Le Barça aura ainsi l'occasion de prendre 14 points d'avance sur son éternel rival, à 7 matchs de la fin de la saison.