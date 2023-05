Adil Rami revient sur son altercation avec les fans

Après sa défaite contre Nice (0-1) dimanche à domicile à l'occasion de la 33e journée de Ligue 1, Troyes a encore hypothéqué un peu plus ses chances de maintien.

Adil Rami a eu une vive altercation verbale qui a failli dégénérer avec deux fans de Troyes après la défaite contre Nice. Le défenseur central âgé de 37 ans a réagi sur ses réseaux sociaux suite à cet incident.

"Ma volonté a toujours été de défendre les couleurs du club du mieux possible. J'ai le plus grand des respects pour l'ESTAC. Je comprends la déception des supporters et croyez-moi, je suis le premier déçu et frustré. En revanche, je ne tolèrerai jamais les insultes faites à mes proches ou à mes coéquipiers. C'est pour ça que je me suis emporté après le match, après avoir été invectivé par quelques individus. Je n'aurais pas dû réagir ainsi. Jusqu’au bout, je donnerai mon maximum sur le terrain. Je n'ai jamais triché. Allez l'ESTAC", a publié le champion du monde 2018 sur Instagram.