🎥 Premier League : Arsenal gifle Chelsea

Les Gunners ont déroulé en première période avec un doublé d'Odegaard (18e et 31e) sur deux services de Xhaka puis un but de Jesus (34e). En seconde période, Madueke (65e) a tout de même sauvé l'honneur pour les Blues.

Au classement, Arsenal, avec deux matchs en plus, reprend la première place à Manchester City, 2e à 2 points. Chelsea reste cantonné à la 12ème place.

2‚É£-0‚É£ | Incroyable ūüėĪ Odegaard marque exactement le même but que le 1-0, toujours sur une passe de Xhaka ‚öĹ #ARSCHE #PL #PremierLeague pic.twitter.com/6himyKvkSl

3‚É£-1‚É£ | ūüö® @ChelseaFC a marqué un but ūüö®



Les Blues et leur pauvre attaque viennent d'inscrire un 2e but en 5 matches de Premier League. Le premier de Madueke avec Chelsea ‚öĹ #ARSCHE #PL #PremierLeague pic.twitter.com/Hp5qgIPbKx