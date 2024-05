Officiel : Charleroi prend une nouvelle décision qui fâche ses supporters

Le Sporting de Charleroi vit une fin de saison assez...spéciale. Alors que les tensions entre la direction et les supporters sont toujours bien présentes, l'équipe masculine vient se sauver en Pro League.

Charleroi va devoir se reconstruire et tenter de se remettre d'aplomb après une saison très compliquée. Si chez les hommes le maintien est désormais acquis, la situation est encore moins rose au sein de l'équipe féminine.

En effet, le Sporting de Charleroi a annoncé ce mardi que son équipe féminine n'évoluera plus en Lotto Super League, le championnat de D1 belge.

"Le Sporting de Charleroi regrette de devoir annoncer que son board a pris la difficile décision d’acter le retrait de son équipe féminine engagée en Lotto Super League pour la saison prochaine", explique le communiqué.

Charleroi se retire de la Super League

Le club a expliqué ne plus être en phase avec "les exigences financières et structurelles impossibles à suivre à ce stade du développement du foot féminin en Wallonie et dans la région". "Ces éléments combinés à un manque de public récurrent et de revenus commerciaux, amènent le Sporting de Charleroi à ne plus pouvoir assumer économiquement et poursuivre dans cette voie du professionnalisme voulu par les instances."

Ainsi, Charleroi quitte l'élite du football féminin après seulement 4 ans. Une décision qui n'enchante pas les Storm Ultras, noyau dur du Sporting. Le collectif reproche à la direction les justifications avancées.

Les Storm Ultras chargent à nouveau la direction

"Nous aurions quand même espéré une autre issue pour un version du football qui certes ne génère pas assez de revenus commerciaux et implique un certain investissement...mais dont l’objectif final ne doit pas viser ces attentes (....)", ont écrit les Storm Ultras sur leur page Facebook.

"Le foot féminin est un investissement, non pas à fonds perdus , mais un paradigme footbalistique inévitablement à pousser et à développer. Il ne suffit pas de remplir les conditions minimales pour obtenir des aides financières. Il faut y croire et professionnaliser le secteur (...)"

"Nous encourageons le board à revoir son jugement et en investissant dans cette catégorie avec des objectifs autres que simplement financiers ou commerciaux."