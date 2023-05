Et si la solution pour qualifier l'AC Milan en Ligue des Champions était Belge ?

En Italie, la course à l'Europe est très serrée derrière le Napoli, qui peut être sacré champion ce jeudi soir. Six petits points séparent la Lazio, deuxième et l'AS Rome, septième.

Le Napoli remportera vraisemblablement son troisième Scudetto ce soir. Les joueurs de Luciano Spalletti n’ont besoin que d’un point sur la pelouse de l’Udinese pour mathématiquement valider leur titre. Derrière, les prétendants à l’Europe se bousculent à tel point qu’il n’y a que six unités entre le dauphin, la Lazio Rome et le septième, l’AS Rome de José Mourinho. Intercalés, la Juventus (3e), l’Inter (4e), l’Atalanta (5e) et l’AC Milan (6e) se battent pour disputer la coupe aux grandes oreilles la saison prochaine. Notre cœur belge voudrait évidemment que l’AC termine dans le top 4, pour que ses quatre Diables Rouges puissent disputer la C1. Cependant, nos compatriotes ne se sont pas vraiment montrés à leur avantage à San Siro, Alexis Saelemaekers sauvant légèrement les meubles. Pourtant, c’est bien un Diablotin qui semble être le véritable ange gardien de Stefano Pioli : Aster Vranckx. Contre Cremonese ce mercredi, le jeune milieu de terrain a joué son 9e match de la saison… et n’a toujours pas perdu (5 victoires, 4 partages). Si les Rossoneri sont invaincus depuis le mois de mars, ils comptent tout de même 7 défaites en Série A cette saison. Vrai lien ou hasard, l’entraîneur italien sait en tout cas que sa bonne étoile est sous ses yeux.