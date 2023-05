José Mourinho en roue libre : "Le pire arbitre que j'ai rencontré de ma carrière !"

On le sait : José Mourinho est plutôt du genre sanguin. Alors, après que son AS Rome ait partagé 1-1 face à Monza dans un match important, le coach portugais n'a pas hésité à totalement dézinguer l'arbitre de la rencontre, Daniele Chiffi.

Au micro de DAZN, José Mourinho n'y est pas allé par quatre chemins et a critiqué l'arbitrage de Mr Chiffi avec une violence rarement vue. "Nous savons qu'il y a des clubs qui ne veulent pas certains arbitres et le font savoir, pas nous. Chiffi est le pire arbitre que j'ai rencontré dans ma carrière, et j'en ai pourtant eu de très mauvais. L'arbitre n'a pas eu une grande influence sur le résultat, mais il est nul : techniquement horrible, pas empathique, il ne construit aucun rapport avec personne et donne un rouge à un joueur (Celik) qui glisse à la 96e car il est épuisé."

Mourinho a expliqué s'être contenu et s'être "arrêté de travailler" lors des 20 dernières minutes du match. "Je savais que si je continuais, il m'aurait expulsé, comme toujours avec lui. Je suis reparti avant dans les vestiaires pour ne pas avoir à le regarder. Samedi, face à l'Inter, une grande équipe, je veux être aux côtés de mes joueurs. Je ne voulais pas prendre rouge, mais j'avais une grande envie de le prendre."

Mourinho a même expliqué s'être emparé...d'un micro afin de ne pas prendre le risque de se faire expulser. "Je ne suis pas stupide, je m'en suis équipé du vestiaire jusqu'au coup de sifflet final. Je me suis protégé. Chiffi a très peu de talent, ou juste celui d'énerver tout le monde. C'est contre la nature d'un arbitre", a continué un "Mou" furibard, avant de demander au responsable des arbitres, Gianluca Rocchi, de "ne plus lui envoyer" Chiffi.