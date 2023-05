🎥 Toute la ville de Naples s'est embrasée ce jeudi soir

Jeudi soir, Naples a remporté le troisième titre de champion d'Italie de son histoire après un partage sur le terrain de l'Udinese (1-1).

Naples s'est embrasée après avoir remporté son troisième titre ce jeudi soir. Les fumigènes et les feux d'artifice ont illuminé toute la ville de Campanie. La fête a eu lieu dans les rues du centre-ville comme sur les gradins du stade napolitain où plus de 50 000 tifosi s’étaient rassemblés pour suivre le match sur écran géant.

This is just mind-bogglingly beautiful 🎇 #NAPOLISCUDETTO pic.twitter.com/a9DWUVYIFn

Napoli after winning the title 🎇🔵🇮🇹 pic.twitter.com/vDItiDXpQV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 4, 2023

I cant get to my hotel let alone sleep #napoli pic.twitter.com/dNHilnlq4X — foolsrushin (@NPage10) May 4, 2023

