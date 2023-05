Un défenseur de l'Union ne veut pas oublier ses rêves de titre : "Une question de devoir"

L'Union Saint-Gilloise a loupé le début de ses play-offs. Les Bruxellois se sont inclinés 0-2 à domicile face à l'Antwerp et n'auront plus d'autre choix que de gagner ce samedi au Club de Bruges.

L'Union a livré une piètre prestation ce mercredi. Le milieu de terrain a été mangé par le triangle Vermeeren-Keita-Ekkelenkamp, l'attaque était à peine présente dans le jeu et la défense a fait plusieurs erreurs qui ont coûté cher. Siebe Van der Heyden n'a pas vu grand-chose de bon non plus.

"C'est 'fatiguant' de débuter comme cela", nous a confié le défenseur après la rencontre. "L'Antwerp a été très tranchant dans le jeu, mais on savait (qu'ils en étaient capables) . On ne peut pas être surpris par cela. Offensivement, nous n'avons pas trouvé la bonne solution. La dernière passe n'était pas là. Et derrière ? On ne voit pas souvent ce genre d'erreurs chez nous. Surtout lors d'un premier match de play-offs, cela ne devrait pas arriver."

Nous nous sommes pris un coup de massue

Les Bruxellois étaient collectivement dépassés. "Nous avons reçu un coup de massue. Mais la saison dernière, nous avons gagné notre premier match et les choses ont mal tourné. Peut-être que nous suivrons un chemin différent cette fois-ci", espère Van der Heyden.

L'Union a dorénavant beaucoup de pression sur les épaules et devra gagner ce samedi au Club de Bruges. "Oui, c'est une question de devoir. Je reste positif. Nous n'avons qu'un seul objectif : devenir champions. Tout est à faire dans ces play-offs. Il nous reste cinq matchs pour atteindre notre objectif."