Beveren attend un faux-pas du RWDM : "Mais nous devons rester réalistes..."

A deux matchs de la fin du championnat de Challenger Pro League, le RWDM tient la corde. Les Bruxellois sont leaders, mais avec seulement un petit point d'avance sur Beveren.

Dries Wuytens, capitaine de Beveren, croit toujours en ses chances de titre. "La foi est toujours là. Je suis convaincu que nous allons gagner nos deux matchs, même si ce ne sera pas facile", a déclaré Wuytens, qui sait néanmoins que le RWDM est grand favori. "Ensuite, on espère que RWDM laissera tomber des points quelque part, mais ils ont une équipe mature. Il y a donc une chance qu'ils en prennent six sur six, nous devons être réalistes à ce sujet."

Beveren comptera alors sur le Club NXT et les RSCA Futures pour faire perdre des points au RWDM. Les Futures, dernier adversaire du RWDM cette saison, seront néanmoins sans certains joueurs qui ont fait leur classes en équipe A (Kana, Stroeykens, Verbruggen ou Leoni) et qui auraient pu aller bousuler leurs homologues bruxellois.

"C'est dommage. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à Stroeykens, mais Leoni ou Kana ont joué contre nous. Cela tombe mal parce que c'est le dernier match. Les règles sont fixées à l'avance, nous le savions tous. Si nous avions gagné une fois de plus en championnat, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Nous avons également gagné deux fois contre eux. J'espère qu'ils feront de leur mieux, le reste est hors de notre contrôle", a estimé Wuytens dans les colonnes du Nieuwsblad.