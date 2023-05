Monaco voudrait se débarrasser du Cercle de Bruges !

Cela fait depuis 2017 que l'AS Monaco est actionnaire principal du Cercle de Bruges. Mais le club français, faute de retour sur investissement, réfléchirait quant à jeter l'éponge.

"Le mariage entre l'AS Monaco et le Cercle Bruges va-t-il bientôt prendre fin ?", se questionne Het Laatste Nieuws ce lundi. Selon les informations du journal flamand, l'ASM envisagerait de jeter l'éponge et de ne plus investir dans son club satellite, 6 ans après l'avoir sauvé de la faillite.

En effet, depuis le rachat en 2017, les augmentations de capital se sont multipliées. A un point où, actuellement, Monaco détient 97% des parts du Cercle. 15 millions supplémentaires ont été investis à l'automne 2022. Ce qui porte la somme investie à un total de plus de 50 millions d'euros. Mais, depuis la promotion en 2019 et une participation aux Europe Play-Offs 2 cette saison, les résultats sportifs du Cercle ne sont à la hauteur des attentes et des investissements. De plus, les joueurs de Bruges repris par Monaco n'ont jamais pu jouer un grand rôle au sein de l'équipe A.

L'ASM préparerait donc une vente du Cercle, continue Het Laatste Nieuws. Une entreprise tout sauf évidente, car les repreneurs potentiels ne feraient pas légion. Le club est en proie à des pertes annuelles, ne possède pas son propre stade et joue devant quelques milliers de spectateurs. Ce qui ne le rend pas attrayant d'emblée.