Carlo Ancelotti donne son avis concernant la prestation d'Eden Hazard

L'ancien capitaine des Diables Rouges était titulaire avec le Real Madrid, ce samedi soir, face à Getafe (1-0). Le seul but de la partie a été inscrit par Asensio (71e).

L'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti voulait préserver ses titulaires habituels avant la demi-final retour de la Ligue des champions contre Manchester City. Karim Benzema et Rodrygo étant laissés au repos, Eden Hazard se retrouvait à la pointe d'un trio d'attaque formé avec Asensio et Valverde. Le Belge s'est fait remplacer par Vinicius Junior à la 61ème minute de jeu.

Titulaire pour la première fois en 4 mois, et même depuis 8 mois en championnat, le Brainois n'a pas montré grand-chose contre Getafe. Pourtant dézingué par la presse espagnole, Hazard pu compter sur le soutien et la compréhension de son coach. Carlo Ancelotti est revenu sur la prestation du Belge et du Français Mendy. "Ils ont été bons tous les deux. Ils manquent de rythme. Mendy devait jouer 45 minutes. Il avait de bonnes sensations et pouvait continuer, mais j'ai préféré le sortir. Hazard aussi, 60 minutes pour un joueur qui n'a pas beaucoup joué, c'était suffisant. Il a apporté sa contribution à l'équipe", a lâché le technicien italien en conférence de presse.