Eden Hazard en prend encore pour son grade !

Le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre l'équipe de Getafe lors de la 34e journée du championnat d'Espagne de football samedi soir, mais Eden Hazard n'a pas été impliqué.

Notre compatriote a finalement été titularisé pour seulement la deuxième fois cette saison, mais il n'a pas réussi à faire la différence. Marco Asensio a marqué le seul but du match à la 70e minute au Bernabeu. Hazard a quitté le terrain dix minutes plus tôt, remplacé par Vinicius Junior. Thibaut Courtois était comme d'habitude dans les buts.

Hazard, âgé de 32 ans, a été aligné dans le onze de départ par l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la deuxième fois cette saison seulement en championnat, en raison d'un calendrier chargé avec le match retour de la Ligue des champions contre Manchester City. L'ancien capitaine des Diables Rouges avait été titularisé pour la dernière fois le 3 janvier lors du match de coupe contre le modeste Cacereno.

Cependant, contre Getafe, Hazard n'a pas réussi à convaincre. Le journal espagnol AS a commenté : "Hazard a enfin eu une nouvelle chance, mais il est une fois de plus resté invisible, représentant un échec inattendu et un rêve impossible. Une honte pour celui qui était le troisième meilleur joueur du monde il y a cinq ans. Une réalité douloureuse à laquelle Madrid devra faire face jusqu'à la dernière seconde de son contrat." Marca n'a pas non plus ménagé Hazard : "Nous étions très excités à l'idée d'avoir Hazard, mais aujourd'hui nous avons perdu toute illusion", peut-on lire. "Un sentiment partagé par les supporters du Real Madrid présents au stade hier soir."

Au classement, le Real Madrid compte 71 points, devant son rival de l'Atlético qui jouera dimanche contre Elche. Barcelone, avec 82 points, est tout proche de décrocher le titre.