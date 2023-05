Thomas Chatelle pointe du doigt le gros problème de Genk : "Il n'est pas assez consistant"

Genk est toujours en lice pour le titre, mais beaucoup doutent de la capacité de résistance des Limbourgeois après la fessée reçue à l'Antwerp. Pour l'analyste Thomas Chatelle, Genk est toujours l'un des favoris, mais il doit absolument renforcer sa force mentale.

Chatelle pense toujours que Genk possède les meilleures qualités individuelles. "Mais ils sont un peu dans le dur mentalement aujourd'hui", a-t-il déclaré à De Zondag. "On peut voir qu'ils sont plus nerveux que les deux autres prétendants au titre. Car ils savent qu'il a souvent été démontré que celui qui domine le championnat régulier aura le plus de mal mentalement à disputer les Playoffs 1."

L'expérience est souvent un facteur décisif dans ce genre de situation. "Dimanche dernier, il est apparu que cette situation était nouvelle pour un certain nombre de joueurs et certainement aussi pour l'entraîneur. Il est significatif que même Trésor, qui est toujours si calme, ait reçu un carton rouge en raison d'une réaction incontrôlée."

Mais que s'est-il passé au Bosuil ? "Heynen et Hrosovsky font un pas en avant en tant que leaders de l'équipe cette saison, mais ce sont précisément ces deux-là que j'ai trouvés trop absents au Bosuil après la mi-temps. Le plus gros problème de Genk reste le banc. Il n'est pas assez fort. Dans les moments où il faut trouver des solutions dans un match, la différence a rarement été faite par un remplaçant", a conclu Chatelle.