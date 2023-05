Joli geste : le RAEC Mons félicité pour sa montée par un grand club de D1A

Le Renaissance Mons 44, réincarnation du RAEC Mons de la grande époque, est monté en D2 ACFF. Une promotion qui a été saluée par le Club de Bruges.

Le football wallon se porte bien : alors que le FC Liège et les Francs-Borains accèdent à la Challenger Pro League et retrouvent ainsi le football professionnel, l'UR Namur est montée en Nationale 1. Le RAEC Mons, de son côté, continue sa renaissance et monte en D2 ACFF.

Pour un projet qui a vu le jour en 2020, les résultats sont donc excellents, sous la houlette de Dante Brogno désormais coach des Dragons. Et ils ont été salués par rien moins que le champion en titre, le Club de Bruges. Une lettre signée Bart Verhaeghe a été envoyée au RAEC Mons.

"Toute la famille du Club de Bruges félicite par la présente la direction, le staff, les joueurs, les collaborateurs et les fans de AEC Mons pour l'obtention du titre de D3 ACFF ! Nous vous souhaitons d'ores et déjà une saison 2023-2024 réussie. Salutations bleues et noires", lit-on.