Voilà celui qui a fait tomber Hans Vanaken de son trône, les chiffres l'attestent

Encore buteur contre le Racing Genk, le Maltais est le premier milieu du championnat à réaliser un double double : 10 buts, 10 passes décisives.

L'Antwerp et l'Union vont probablement se livrer un mano à mano pour le titre, avec en point d'orgue la manche retour au Bosuil du 28 mai prochain. Promue il y a deux ans, la RUSG compte toujours parmi ses rangs plusieurs joueurs présents dans le noyau de D1B il y a 24 mois... dont Teddy Teuma. Le milieu maltais impressionne depuis ses débuts en Jupiler Pro League et demeure, aujourd'hui, l'un des meilleurs joueurs du championnat.

Une grinta redoutable

Caractéristique majeure de l'Union depuis son retour au premier plan, la formation de Saint-Gilles est peut-être l'équipe la plus jusqu'au-boutiste du championnat, à l'image de ces nombreux buts déterminants inscrits dans le temps additionnel. Une grinta, une envie de jouer un football généreux et offensif symbolisée par un homme : Teddy Teuma.

Le capitaine de l'Union ne semble jamais toucher son plafond et est devenu, contre le Racing Genk, le premier milieu du championnat cette saison à réaliser un double double : 10 buts et 10 passes décisives. Toutes compétitions confondues, le joueur de 29 ans a déjà trouvé le chemin des filets à 14 reprises et délivré 17 caviars... rien que ça.

L'ancien d'Hyères, du Red Star et de l'US Boulogne impressionne sur la scène belge... mais aussi européenne. En Europa League, Teuma s'est montré décisif au meilleur moment : un but et une passe décisive contre Malmö (victoire 3-2), un assist lors du partage 3-3 contre Braga et à nouveau, un but et une passe décisive pour s'imposer 0-2 en Suède.

Vers le grand saut ?

Capable d'assurer un poste de milieu défensif, Teddy Teuma est aligné dans un rôle bien plus offensif, faute de moyens, lorsqu'il évolue en équipe nationale. Si les occasions de se montrer sont plus rares qu'au Parc Duden, le Maltais peut se servir de cette expérience pour se montrer décisif en zone de finition.

Si l'Union est couronnée championne de Belgique dans trois journées, la RUSG vaudra une fière chandelle à son capitaine qui, quoi qu'il advienne, fait largement partie des 5, voire des 3 meilleurs joueurs de notre compétition sur les 18 derniers mois.

Estimé à 5M€ sur Transfermarkt, Teddy Teuma pourrait profiter de cette deuxième grosse saison consécutive et de sa notoriété développée sur la scène européenne pour rejoindre, pour la première fois de sa carrière, un grand championnat européen. On ne pourra pas dire que c'est immérité.