Arthur Vermeeren révèle l'importance de Radja Nainggolan, "l'un des meilleurs milieux de terrain que la Belgique ait eu récemment"

Le jeune milieu de terrain de l'Antwerp est l'une des révélations de la saison. Le joueur de 18 ans révèle avoir beaucoup appris de Radja Nainggolan, son coéquipier jusqu'au mois de janvier.

Tout juste âgé de 18 ans, Arthur Vermeeren est l'une des révélations de la saison. Le milieu défensif a déjà disputé plus de 30 matchs toutes compétitions confondues et impressionne. Depuis de nombreuses semaines, il est devenu un pion indispensable de Mark Van Bommel.

La vraie chance d'Arthur Vermeeren est venue lorsque Radja Nainggolan a commis trop d'erreurs, notamment en dehors du terrain. S'il a beaucoup appris de son ancien coéquipier, l'international espoirs ne veut certainement pas se comparer au Ninja.

"Il aime faire la fête et profiter de la vie. Mais en tant que footballeur, il est l'un des meilleurs milieux de terrain que la Belgique ait connu ces dernières années" a déclaré le jeune joueur dans une interview accordée au Nieuwsblad.

Pour sa première saison professionnelle, Arthur Vermeeren a pu compter sur les conseils avisés de l'ancien Diable Rouge. "Quand j'ai rejoint l'équipe A, je jouais beaucoup trop simplement et très souvent vers l'arrière. En préparation, Radja m'a dit que je devais jouer beaucoup plus vers l'avant et ça m'a beaucoup servi. Je lui suis très reconnaissant pour ça, j'ai beaucoup appris de lui" a conclu Vermeeren.