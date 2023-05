Affaire Vinicius : le Real charge le président de la fédération espagnole

Ce dimanche sur le terrain du FC Valence, le Brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr., a été la cible de plusieurs insultes à caractère raciste de la part de supporters valenciens.

Dans un communiqué officiel, le Real Madrid a dénoncé l'inaction de la fédération et de son président, Luis Rubiales.

"Nous sommes surpris par les commentaires du président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, car, en tant que responsable du football espagnol et de la profession d'arbitre, il n'a pas permis que des mesures décisives soient prises, conformément aux protocoles de la FIFA, pour éviter la situation qui s'est produite. L'image de notre football est gravement endommagée et entachée aux yeux du monde entier", est-il écrit dans le communiqué.



"Son inaction a eu pour conséquence l'impuissance et le manque de défense de notre joueur Vinicius. Les arbitres, au lieu d'agir avec décision et d'appliquer les protocoles réglementaires, ont choisi dans la majorité des cas de s'abstenir et d'éviter de prendre les décisions qui leur correspondaient. Hier, l'arbitre et les responsables de la VAR se sont soustraits à leurs responsabilités et ont pris des décisions injustes sur la base d'images incomplètes, qui n'ont pas été vues dans leur intégralité, qui ont été biaisées et qui ont entraîné l'expulsion directe de notre joueur Vinicius Júnior", fustige le Real.

"C'est un problème qui a pris une dimension au-delà du football et ce n'est pas la première fois. Nous avons dans notre pays un problème d'éducation, de racisme, tant qu'il y a un supporter ou un groupe de supporters qui insultent en raison de leur condition sexuelle ou de la couleur de leur peau, nous avons un grave problème qui entache toute une équipe, des supporters et tout un pays. Nous sommes un pays très accueillant, qui reçoit des gens du monde entier", avait déclaré Rubiales, apportant son soutien à Vinicius, traité de "singe" sur le terrain de Valence dimanche dernier.

Le Real conclut en tirant la sonnette d'alarme et chargeant la fédération. "Nous sommes profondément préoccupés par le fait qu'aucune mesure n'ait été prise par la Fédération espagnole de football au cours de cette période, malgré les signes avant-coureurs clairs et répétés que nous avons dénoncés par l'intermédiaire de notre club."