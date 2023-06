Fin de parcours pour un Belge de Milan ? Son coach "n'aime pas son attitude"

La saison des Belges de l'AC Milan a été délicate. Si Charles De Ketelaere devrait obtenir une nouvelle chance, ce n'est pas le cas de Divock Origi.

La situation de Charles De Ketelaere à l'AC Milan n'est pas désespérée : comme nous vous l'expliquions cette semaine, le club lombard croit encore en son jeune belge, qui a coûté plus de 30 millions d'euros.

Si le cas d'Aster Vranckx reste à déterminer et qu'Alexis Saelemaekers, lui, joue souvent, Divock Origi ne devrait pas rester à Milan. Selon la Gazzetta dello sport, Stefano Pioli n'est pas fan du buteur arrivé de Liverpool l'été dernier.

L'entraîneur milanais serait mécontent de l'attitude d'Origi et de son équipier Ante Rebic. Le week-end dernier, Divock Origi avait notamment été réprimandé par Pioli en plein match, et il ne ferait pas forte impression à l'entraînement.

Divock Origi a disputé 36 matchs et marqué 2 buts. S'il est arrivé gratuitement à Milan, il dispose de l'un des plus gros salaires du noyau, et est encore sous contrat jusqu'en 2026.