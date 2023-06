Un départ officialisé à La Gantoise

La Gantoise a officialisé le départ de son entraîneur adjoint, Nicolas Lombaerts. Une décision familiale pour l'ancien Diable Rouge.

Nicolas Lombaerts (38 ans) était l'entraîneur adjoint de La Gantoise depuis 2021. Le club a officialisé son départ, une décision que l'ancien Diable Rouge décrit comme liée à sa famille : il souhaiterait passer plus de temps avec sa femme et ses enfants.

"Après ma carrière, je voulais profiter et voyager un peu, mais le coronavirus m'en a privé, comme tout le monde. J'ai donc été un peu frustré à la maison", explique Lombaerts. "Maintenant, mes enfants ont 3 et 7 ans et je passe peu de temps chez moi les week-ends"