Sans Vermeeren, Al-Dakhil et Deman, du renfort pour les Espoirs ? Mathijssen répond

Il y a encore un peu d'incertitude autour de la sélection des Espoirs. En effet, Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman ont été appelés en A, et Arthur Vermeeren s'est blessé...

Ce vendredi, Jacky Mathijssen s'exprimait devant la presse alors que les Espoirs se rassemblent à Tubize pour préparer l'Euro U21. La semaine prochaine, le groupe part en Israël pour y disputer son seul match de préparation...mais quel groupe ? Ce n'est pas encore tout à fait clair.

"Je dois d'abord féliciter Olivier Deman et Ameen Al-Dakhil pour leur sélection avec les A, c'est pour cela que nous travaillons", entame Mathijssen. "Et malheureusement, je suis très triste pour Arthur Vermeeren, qui s'est un peu blessé lors du dernier match avec l'Antwerp. Après consultation de nos médecins et en concertation avec l'Antwerp, il ne pourra pas venir".

Un coup dur pour le jeune anversois, appelé pour la première fois avec les Espoirs. "Je l'aime beaucoup et j'espère, non, je suis sûr que nous nous retrouverons en septembre", assure le sélectionneur.

Quels renforts ?

Aucun nom n'a été nommé pour remplacer ces trois joueurs absents de la liste actuelle. L'Union Belge doit remettre la sélection finale pour l'Euro le 14 juin. "Je n'ai aucune information pour vous, car nous sommes encore en phase de réflexion", révèle Jacky Mathijssen.

"Il est encore possible que Ameen et Olivier nous rejoignent plus tard, c'est l'une des choses que nous devons discuter. En tant que fédération, la priorité, ce sont les matchs contre l'Autriche et l'Estonie", continue-t-il. Le suspens reste donc complet. Parmi les remplaçants éventuels, citons notamment Arne Engels, Killian Sardella ou encore Matisse Samoise...